冷空氣下周再接力 一圖看「雲霄飛車」溫度曲線

受入秋最強東北季風影響，北台灣氣溫明顯轉涼。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，愈接近12月冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也會成為常態；中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最明顯的時段，各地低溫持續偏低，北部及宜蘭仍要留意濕冷天氣，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周一（24日）東北季風將再度增強，屆時氣溫也會再次下降。

台灣颱風論壇於臉書發文指出，今（19）日達最冷時刻，展望未來一周，愈接近12月，會愈有冬天的感覺，但相對的溫度上下起伏震盪也會比較大。

廣告 廣告

另外氣象署表示，入秋最強東北季風自周二持續影響至周五（18～21日），北台灣氣溫已明顯下滑，今日清晨與今晚、以及周四清晨為這波冷空氣最冷時段，迎風面雨勢雖較前一天減緩，但桃園以北與宜蘭仍為陰雨天氣，竹苗、花東及恆春半島有零星雨，中南部多雲到晴。今晚到明（20）日清晨各地低溫落在北宜15～16度、中南花東16～18度、馬祖12度、金門14度、澎湖18度。

氣象署說，周四（20日）迎風面降雨趨於短暫，桃園以北及宜花為局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，新竹以南大致多雲；周四晚至周五（21日）清晨低溫與前一天相近，北宜仍為15～16度，中南花東16～18度，外島溫度略有回升；周五迎風面雖偶有短暫雨，但桃園及大台北平地可望出現較多雨停空檔，低溫自周五晚起逐漸回升1～2度，不過西半部仍可能因中層水氣移入而出現局部雲量增多與短暫降雨。

氣象署提到，周末（22、23日）東北季風減弱，全台氣溫緩步回升，雖然白天舒適，但早晚依舊偏涼，北海岸、東半部與大台北山區仍有機會出現零星降雨，提醒下一波東北季風預計於下周一（24日）再度增強，北台灣將再次轉涼。

更多中時新聞網報導

丁噹勾阿弟唱情歌正宮不爽開嗆

射箭》射箭亞錦賽 我暌違10年再摘金

血肉果汁機恆月三途前進北歐做金屬外交