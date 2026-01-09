冷空氣下的生命科學 中山大學從呼吸談永續

▲瀧月堂主理人蔡斐任（左起）、中山大學兼氣膠科學研究中心主任王家蓁、印度瑜伽老師卡西吉與其翻譯。

【記者 王雯玲／高雄 報導】寒流一波波來襲，氣溫驟降、空氣品質起伏，民眾不僅容易出現呼吸道不適，也更能感受到「一呼一吸」對身心狀態的影響。呼吸，是維繫生命的基本動作，卻也是連結身體、情緒與環境的關鍵科學。國立中山大學氣膠科學研究中心舉辦《一起深呼吸：當古印度瑜伽智慧與現代科學相遇時》生態身心靈工作坊，吸引現場近百人，線上直播更吸引逾千名來自美國、日本、韓國、新加坡、印尼、馬來西亞等多國與會者盛情參與。

「呼吸看似再日常不過，實則是高度精密的生理與神經調控機制。」主導規劃本次講座的中山大學化學系教授兼氣膠科學研究中心主任王家蓁指出，現代呼吸科學研究發現，有覺知的呼吸能促進大腦釋放血清素、催產素與皮質醇，並活化迷走神經、調節自主神經系統，有助於穩定情緒與提升專注力，與東西方古老文明長久以來重視呼吸修練的智慧不謀而合。活動以「呼吸」為核心，整合古印度的千年瑜伽智慧並與現代科學中有關呼吸及空氣品質的最新研究進展，特別邀請總部位於印度的「生活的藝術基金會」資深印度瑜伽老師卡西吉（Dinesh Kashi ji），分享古印度瑜伽哲學如何透過呼吸節律，協助人們靜心與調節身心狀態。

工作坊以音樂靜心冥想揭開序幕，由瀧月堂主理人蔡斐任運用撫心琴，引導與會者們靜心回到身體與當下，在寒冷氣息中透過吸氣感受天空、吐氣連結大地，感受人與生態之間相互依存的關係。卡西吉老師引用《瑜伽經》（Yoga Sutras）中提到「瑜伽即是止息心念的波動」，說明瑜伽的核心不只在身體動作，而是透過有意識地調節呼吸的節律使心智回歸穩定與清明。瑜珈哲學將身心視為整體循環，身體、感官、心智、記憶、覺察力、意識，經由呼吸而精巧地連結互動，呼吸也是其中最直接也最容易被覺察與調整的橋樑。

從呼吸科學角度出發，王家蓁也提醒，寒流期間往往伴隨空氣品質惡化，呼吸空氣的品質同樣影響健康。世界衛生組織統計顯示，全球超過九成人口長期暴露於受汙染空氣中，空氣中的氣膠懸浮微粒進入人體後，可能造成細胞結構與功能損傷，並提高系統性疾病風險。「呼吸不只是個人生理反應，更是人類與自然環境之間持續進行的氣體交換過程。」氣膠科學研究中心長期關注這些「看不見卻無所不在」的微粒對健康的影響，並與古印度瑜伽哲學同樣以「呼吸」為核心，從不同角度探討人如何透過呼吸與環境互動。

近年來，氣膠科學研究中心積極推動聯合國永續發展目標（SDGs），並引入內在發展目標（IDGs），強調永續不僅是外在制度與科技，更需結合自我覺察、系統思考與合作行動等內在能力。本次工作坊透過科學講解與身體體驗並行，引導與會者在每一次呼吸中覺察健康、情緒與環境的連結。王家蓁表示，「生態覺醒，本質上是一場集體的靈性覺醒。」當人們理解每一次呼吸都與環境緊密相連，生態保護便不再只是外在責任，而是一種內在覺醒的自然行動。（圖／記者王雯玲翻攝）