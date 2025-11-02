冷空氣下週報到！氣象署揭全台氣溫溜滑梯：北部低溫恐探20°C

東北季風增強，北部東半部轉涼有雨，沿海陣風達8級，氣象署提醒注意保暖與強風影響。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 東北季風發威，未來一週天氣轉涼並伴隨強陣風！氣象署今(2)日表示，受東北季風影響，北部及東半部地區將有明顯降雨，氣溫也呈現一路走低的趨勢，特別是北部及東北部感受將更為顯著。沿海地區更要留意黃色等級的強風特報，最大陣風恐達8級以上，提醒民眾外出務必加強保暖，並注意強風帶來的影響。

氣象署指出，從今(2)日至下週二(5)日，台灣整體將籠罩在東北季風帶來的濕涼天氣型態中。特別是今(2)日及明(3)-後(4)日兩天，東北風帶來的水氣較多，使得北部、東北部及東部地區的降雨機率相對較高，局部地區甚至可能出現較大的雨勢。中南部地區雖然降雨機率較低，但仍需留意局部短暫陣雨的可能性。預估降雨會集中在迎風面區域，提醒民眾出門前可參考降雨預測圖，並攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署觀察到，從今(2)日開始到週二(4)日，北部、中部、南部及花蓮等主要城市，氣溫都將呈現下降趨勢。以台北為例，最高溫將從28°C左右一路下滑至22°C以下，最低溫則會落在20°C左右。中部地區的氣溫變化與北部相似，高溫也將下降約4-6°C。南部地區雖然降幅較小，但高溫仍會從近30°C降到26°C上下。花蓮地區氣溫變化趨勢也類似北部，提醒民眾特別是北部及東北部的民眾，明顯的涼意將籠罩一週，務必加強保暖，注意日夜溫差。

值得注意的是，雖然東北季風從今(2)日一路影響到下週三(5)日，但在這段期間內，下週三(5)日東北季風將會稍微減弱，降雨趨勢圖也顯示當天全台降雨範圍將會縮小，只有局部地區有零星短暫陣雨。然而，東北季風減弱的影響並非全面性的，氣象署提醒，到了週四(6)日及週五(7)-週六(8)日，雖然降雨範圍進一步縮小，僅剩東半部地區及北部山區有零星雨勢，但氣溫回升幅度有限，仍建議民眾持續留意天氣變化。

此外，氣象署針對台灣沿海地區及離島發布了黃色強風特報。這代表平均風力將達到6級以上，或瞬間最大陣風達到8級以上。受影響的區域包括台灣西部沿海、東半部沿海地區，以及澎湖、金門、馬祖等離島。氣象署呼籲，從事海上作業或戶外活動的民眾，務必提高警覺，注意安全，避免在強風區域進行危險活動。

綜合來看，未來一週台灣天氣將由東北季風主導。氣象署再次提醒民眾，務必注意溫度變化，適時增添衣物，特別是北部及東半部地區的民眾，外出請攜帶雨具。沿海地區則要嚴防強風帶來的影響。

