冷空氣今晚發威！恐達「冷氣團等級」 最凍時間曝光

晚起各地氣溫將呈現「愈晚愈冷」的趨勢。（圖／翻攝自林得恩臉書）





把握最後溫暖時光，氣象專家林得恩今直言「冷空氣今晚發威！」隨著新一波強冷空氣南下，預估今晚起各地氣溫將呈現「愈晚愈冷」的趨勢。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文示警，由於這波冷空氣伴隨環境水氣增多，迎風面地區將明顯感受到濕冷的威力，體感溫度會比實際氣溫更低，且強度有機會達到大陸冷氣團等級。

越晚越冷體感更凍 北台低溫下探13度

林得恩指出，根據目前評估，今晚至明日清晨將是降溫顯著的時段。台灣中部以北及宜蘭地區，最低溫普遍將落在攝氏13至15度之間；南部及花東地區低溫則介於攝氏15至19度。

面對濕冷天氣來襲，他特別提醒民眾務必適時增添衣物，尤其是長輩及心血管疾病患者，更需注意日夜溫差與溫度急遽變化，呼籲民眾做好保暖工作。

水氣溫度配合 3000公尺高山有望降雪

這波濕冷空氣也帶來降雪的希望。林得恩分析，若溫度與水氣條件配合得宜，從今晚起，中部以北及宜蘭、花蓮地區海拔3000公尺以上的高山，都有出現零星降雪或地面結冰的機率。

他也特別呼籲有意前往高山追雪的民眾，行車時請多留意道路結冰及路面濕滑情形，確保行車安全。

先濕冷後轉乾 周日至下周二清晨最冷

至於這波冷空氣何時最強？林得恩預測，最冷的時間點將落在2月1日至2月3日的清晨。他強調，這波冷空氣的強度預計會較上一波更強，有機會達到大陸冷氣團等級。

在天氣型態方面，迎風面地區將呈現「先濕冷、後轉乾冷」的變化，民眾需多加留意後續的天氣轉折。

