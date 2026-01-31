冷空氣今晚發威！ 氣象專家：濕冷讓人體感更冷

冷空氣今晚發威！氣象專家林得恩指出，新一波強冷空氣預估今（31）日晚間報到，各地愈晚愈冷，最冷時間會落在2/1至2/3清晨，「這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級」。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，新一波強冷空氣預估今晚報到，各地愈晚愈冷；由於環境水氣增多，濕冷讓人體感更冷，尤其是迎風面。目前評估，今晚至明晨，台灣中部以北及宜蘭地區最低溫普遍在攝氏13至15度之間，而南部及花東地區則在攝氏15至19度，請適時增添衣物，特別是長輩及心血管疾病患者更需注意溫度變化，完善保暖工作。另一方面，若溫度與水氣條件配合，今晚起，中部以北及宜蘭、花蓮地區3000公尺以上的高山都有零星降雪或地面結冰的機率，前往高山追雪時，請多留意道路結冰及路面濕滑情形。

林得恩說明，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，最冷時間會落在2/1至2/3清晨，而這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；迎風面會以先濕冷、後轉乾冷的型態為主。

