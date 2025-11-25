冷空氣今晚至明晨最強 全台低溫都剩1字頭
受東北季風影響，今天迎風面雲量偏多，北部、東半部地區有零星降雨，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，這波冷空氣今天入夜後開始發威，至明天（26日）清晨為止是降溫最明顯的時間，強度雖然不到大陸冷氣團等級，但感受會很明顯，北部低溫下探15度，高雄也只剩17度。
氣象報馬仔表示，受冷高壓路徑南壓及東北季風增強影響，這波降溫最明顯的時間在今天入夜至明天清晨，強度雖然不到大陸冷氣團等級，但感受會很明顯，北部、中部地區低溫約15度，花東及高雄低溫也會跌破20度，只剩17度左右。
氣象報馬仔指出，周四（27日）晚間有另一波冷高壓南下，至下周日（30日）為止，各地維持白天偏暖、晚上偏冷、清晨最寒的天氣型態，中南部日夜溫差會超過10度，早出晚歸者需要特別注意保暖，這種忽冷忽熱的天氣最容易感冒。
中央氣象署說，這周東北季風分為幾波影響台灣，今天冷空氣開始發威，北部白天高溫僅20度左右，且越晚各地感受越涼，中部以北、宜蘭地區晚間低溫剩下15度；明天午後從南方北移的水氣增加，至周四為止，北部、東半部及恆春半島地區有局部降雨，中部山區也會有零星雨勢；周六（29日）東北季風稍微減弱，但下周日又有一波增強，北部、宜花地區會再降溫。
