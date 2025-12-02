冷空氣今晚襲台！北部驟降急變天 高山有望飄雪

（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風與強冷空氣共同影響，全台天氣自今（2）日晚間起將明顯轉變。中央氣象署表示，今晚至周三期間水氣增多，北部及東北部降雨趨勢提高，局部地區可能出現較大雨勢；同時，各地氣溫將逐步下滑，周三晚間至周四清晨是本波冷空氣最明顯的時候，北台灣有感轉涼，3500 公尺以上高山也不排除出現短暫降雪。

氣象署發布的「陸上強風特報」仍持續生效。從今天清晨到周三晚間，新北、桃園、新竹地區、苗栗、台中至嘉義沿海與空曠地區，以及台南、屏東、台東（含蘭嶼、綠島）、澎湖、金門、連江等地，皆有機會出現平均風力 6 級以上，或陣風 8 級以上的強陣風，提醒民眾留意門窗固定、行車安全。

氣象署預報員林定宜接受媒體訪問時指出，今晚開始水氣明顯偏多，基隆北海岸、大台北及宜蘭是雨勢最集中的區域；而周三中部以北的高山，如海拔 3500 公尺以上路段，有機會因氣溫下降而出現零星降雪。此外，本波東北季風帶來的低溫將在周三深夜至周四清晨達到最低點，西半部及東北部低溫預估落在 14 至 16 度，花東約 18 度左右。

根據「林老師氣象站」引用的 EC-AIFS 數值模式分析，新的強冷空氣預計將在明（3）日白天抵達北台灣，影響區域向南擴散。周三晚間至周四清晨降溫幅度最顯著，北部與宜蘭將率先感受到涼意加深，其餘各地也會逐步下降。

該數值模式顯示，西半部及宜蘭清晨最低溫將落在 14 至 18 度之間；花東及澎湖約 17 至 20 度；離島地區的金門預測低溫約 12 至 14 度，馬祖則可能下探 11 至 13 度。高山方面，中部以北及東北部 3500 公尺以上區域具備降雪條件，需留意路面結冰或能見度不良的情形。

除了降溫，部分地區也會伴隨短暫降雨。北部、東半部及恆春半島有局部性降雨機率，中部山區則可能出現零星短暫雨，其餘區域以多雲到晴為主。這波冷空氣與濕度變化並行，使得北台灣溼涼感特別明顯。

氣象資料研判，降溫趨勢將維持至週五白天，氣溫才會開始逐步回升；週六起東北季風減弱，各地白天暖意回升較明顯，但清晨與夜間仍易偏涼。氣象專家提醒，日夜溫差加大，建議民眾留意保暖，外出活動也需注意強風對行車與海邊活動的影響。

氣象署也再次提醒，若需前往高山，務必注意道路結冰、濃霧及低溫環境，應備妥防寒裝備並掌握山區封閉資訊。未來兩日北台灣轉涼降雨、東北部明顯溼冷的天氣型態，仍需持續觀察冷空氣南下強度與水氣變化。

