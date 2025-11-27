冷空氣何時減弱？氣象署揭回暖時間點

▲今（28）日受東北季風影響，中部以北早晚低溫15度，周六（11月29日）清晨在輻射冷卻作用影響，低溫降至14度。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 中央氣象署表示，今（28）日受東北季風影響，中部以北早晚低溫15度，周六（11月29日）清晨在輻射冷卻作用影響，低溫降至14度；周六白天開始回溫，北部可達27至28度，全台晴到多雲，下周一至下周四（12月1日至12月4日）冷空氣再度增強，北部轉為濕冷，低溫下探15至16度，降雨範圍擴大。

今天的天氣：白天降雨趨緩 早晚依舊寒冷



11月28日今天的天氣，氣象署指出，受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。



氣溫方面，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼。

▲氣象署強調，受到東北季風、雲量偏少等影響，周五、周六清晨各地氣溫仍較低，最冷只有12至14度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質



普通：花東

橘色提醒：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖



環境部提及，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

▲環境部提醒，今天週五，除了花東之外，台灣各地區包含離島，空氣品質都亮起橘色提醒。（圖／環境部提供airtw.moenv.gov.tw）

明天的天氣：早晚溫差大 東北季風開始減弱



11月29日明天的天氣，氣象署提及，東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨，低溫在中部以北、宜蘭13至15度，南部、花東17至19度，高溫在宜花24至25度，西半部、台東26至30度。

一周天氣：下周溼冷、降溫很有感 首波冷氣團還沒訊號



氣象署提及，下周一、下周二東北季風增強，北部高溫會從週末的27至28度，下降至23到24度，低溫則是17至18度；且下周三後冷空氣更強，下周三、下周四又濕又冷，北部低溫15至16度，中南部低溫18至20度。



蔡伊其提及，目前尚未有入冬首波冷氣團的訊號，未來一周的冷空氣都是以東北季風為主，一直到12月中旬都可再觀察，不過一波波的冷空氣南下，搭配短暫的回溫，都會讓降溫更有感覺，民眾務必留意氣溫變化和日夜溫差。

▲氣象署提及，周五開始水氣減少，到周末全台都是多雲到晴，下周三、下周四雨區擴大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

