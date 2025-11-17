冷空氣來襲探1字頭 台灣近海現「雲街」超清晰圖曝光

今（17）日東本季風逐漸增強，中央氣象署預估，會是入秋以來最強的一波冷空氣。（圖／中央氣象署）





今（17）日東本季風逐漸增強，中央氣象署預估，會是入秋以來最強的一波冷空氣，越晚越冷，預計晚間桃園以北溫度下探1字頭。前氣象局長鄭明典在臉書分享衛星雲圖，冷空氣流經暖水面後，受到風場影響排列成「雲街」，並圈出冷空氣前緣的位置，可以看到冷空氣正朝台灣襲來。

前氣象局長鄭明典說明，冷空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，受風場影響再逐漸形排列成雲街，因此可以從衛星雲圖上判斷冷空氣流過的範圍，也可以找到冷空氣的前緣，「紅色小箭頭指的界面，應該就是一道比較顯著的冷空氣前緣！」

中央氣象署指出，今日東北季風逐漸增強，預估是入秋以來最強的一波冷空氣，上半天桃園以北及宜蘭仍可見陽光，氣溫來到25、26度，不過下半天雲量增多，溫度逐漸下降，到晚間預估會降到19、20度，晚上外出請注意多加衣物注意保暖，至於其他地區，天氣影響不大，早晚低溫仍為20至22度，白天高溫為28至30度，感受溫暖微熱。

氣象署說明，降雨方面，迎風面水氣逐漸增多，到晚上桃園以北及宜花轉為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，另外竹苗、台東及恆春半島亦有零星降雨機率，而中南部地區整日仍為晴到多雲。

