冷空氣來襲！鄭明典曬1圖：這波降溫會比較有感 原因曝光

今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，明日至週五東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。前中央氣象局長鄭明典表示，這次蒙古高壓強度1048（百帕）並不強，上週那波是1064百帕，但給台灣帶來的最低溫可能差不多，只是影響時間會短一點！

鄭明典在臉書分享地面天氣圖，並說明上一波冷高壓前的低氣壓非常偏北，主要的冷空氣偏北出海，對台灣影響較弱，而這次可看到低壓往南延伸，低壓加強它西側的北風，因此冷空氣雖不強，但會偏南出海，台灣的降溫會比較有感，只是影響時間偏短！

鄭明典提醒，季節到了，後續還會有一波波的冷高壓建立、出海，氣溫上下變動快，也是需要注意。

中央氣象署指出，今日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨。

氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大。離島天氣：澎湖多雲時陰，21至24度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，17至21度。

