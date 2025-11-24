冷空氣來襲！鄭明典曬1圖：降溫較有感 後續仍有冷高壓

鄭明典指出，這波蒙古高壓強度雖不算強，但仍可能讓台灣出現相似的低溫，只是持續時間較短。（示意圖／翻攝自Pexels）





今（24）日晚間起，東北季風逐漸增強，明日北部及東北部氣溫偏涼，其他地區早晚也較涼，中南部日夜溫差大。前氣象局長鄭明典指出，這波蒙古高壓強度雖不算強，但仍可能讓台灣出現相似的低溫，只是持續時間較短，「降溫會比較有感。」

鄭明典在臉書發文表示，目前蒙古高壓氣壓1048百帕，較昨日1054百帕略弱，上週那波冷高壓氣壓高達1064百帕，但對台灣帶來的最低溫差異不大，僅是影響時間較短。他解釋，此次低壓較前波低壓南延，使北風影響台灣較明顯，即使冷空氣不強，也會偏南出海，因此降溫感受較明顯，但持續時間不長。

鄭明典也提醒，隨著季節進入寒冷期，後續仍會有一波波冷高壓建立並出海，氣溫上下起伏快速，民眾需注意保暖。

中央氣象署也表示，受東北季風影響，明日至周五北部及東北部氣溫較低，其他地區早晚涼，中南部日夜溫差大；周三至周五，東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及恆春半島也有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

中央氣象署預測，明日至周五低溫：台灣中部以北、東北部及金門、馬祖14至16度，南部、花東及澎湖17至19度；高溫：北部及宜花21至24度，中南部及台東25至28度，澎湖、金門20至23度，馬祖15至19度。

至於周末天氣，中央氣象署指出，周六東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；周日東北季風再度增強，早晚偏涼，基隆北海岸、東半部及恆春半島仍有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。提醒民眾，注意日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。

