冷空氣入夜發威 平地低溫剩14度 1地區比北部還凍

東北季風今天（2日）入夜後開始增強，明晚至周四（3、4日）清晨是這波冷空氣威力最強的時刻，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，苗栗以南的中部地區受輻射冷卻影響，降溫會非常有感，清晨平地低溫只剩14度，會比北部還要更冷。

吳聖宇今天在臉書表示，今天晚間至明天東北季風持續增強，大台北、東半部雲量增加、雨勢擴大，高山有降雪機會，全台降溫有感，北部整天在15至18度之間，中南部早晚較涼，低溫約15、16度，白天高溫則在23至26度之間。

廣告 廣告

吳聖宇指出，周四、五（4、5日）全台依然處於東北季風的環境，不過水氣會開始減少，只剩迎風面的基隆北海岸、東部地區仍有陣雨；溫度部分，北部感受持續偏涼，整天在16至18度之間，南部、花東低溫也只有16度，不過白天會回升至22至25度；值得注意的是，苗栗以南的中部空曠地區輻射冷卻明顯，平地低溫下探14度，會比北部還要冷，白天會回升至24度，日夜溫差相當明顯。

天氣風險分析師薛皓天提醒，周末大陸高壓減弱出海，各地陽光露臉，氣溫回升到23至28度，不過下周一（8日）馬上又有一波東北季風增強，午後水氣、雲量都會明顯增加，各地氣溫也會逐步下滑，提醒民眾上班、外出攜帶雨具備用，並攜帶保暖衣物，避免下班回家時感冒。

更多中時新聞網報導

HBL》黃瀚陞養傷 謝旻耕帶隊自評65分

賈永婕誇公主王子 王陽明要新郎別喝醉

《動物方城市2》上映5日全球賣破174億