冷空氣入秋最強！今晨低溫下探12.4度北台灣濕涼、南部日夜溫差大

[Newtalk新聞] 入秋最強冷空氣發威，今（19）天清晨全台再創低溫紀錄，新北市石門區下探12.4度。中央氣象署表示，今夜晚及清晨台南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部溫度會再更低一些，高屏及花東也只有18至20度，各地皆感受涼冷。白天北台灣回升不明顯，仍為17、18度，其他地區白天稍回升到20度以上，尤其南部可以來到25至27度，感受較舒適溫暖。

降雨方面，迎風面桃園以北及宜花有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少，但降雨機率仍高，竹苗、台東及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區在清晨到上午也可能有零星飄雨，到中午過後逐漸轉為多雲到晴。離島天氣方面，澎湖陰天，18至20度；金門多雲短暫雨，15至19度；馬祖晴時多雲，13至15度。

高雄以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有8到10級強陣風發生機率，澎湖可能有10級以上強陣風；沿海浪高約3至5公尺，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。空氣品質方面，竹苗、宜蘭為良好等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級，雲嘉南及台東可能達橘色提醒等級。

明天受到東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。週六、下週日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

