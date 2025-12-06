冷空氣升級挑戰「首波冷氣團」 巨大降幅曝光

下週末將有一波更強的冷空氣南下，有沒有可能形成今年首波冷氣團，目前還有待觀察。（示意圖／東森新聞）





本週末東北季風稍微減弱，各地氣溫逐漸回升，天氣多為晴到多雲，但中南部日夜溫差仍大。周一（8日）起東北季風將再度增強，北部、東部將轉為濕冷，雨勢再度增多，下波更強冷空氣預計於下週末南下，是否能挑戰今年首波冷氣團仍需觀察。

依照中央氣象署粉專《報天氣》指出，明（7）日各地低溫約14～20度，高溫多落在25～28度，離島澎湖、金門約23度、馬祖約20度，但下週一（8日）起再度轉濕冷，各地氣溫差異明顯、早晚溫差大。下週三（10日）到週五（12日）東北季風減弱，全台氣溫會再度回升。

廣告 廣告

氣象粉專《林老師氣象站》，下週末（13日、14日）左右，下一波的強冷空氣南下，林老師氣象站直言「有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力」。

下週三至週五東北季風強度減弱，各地呈現回溫，但下週六（13日）起，東北季風再度增強，北部、東半部、恆春半島有雨，天氣明顯轉涼，整體來看，下週天氣型態呈現「週初濕冷、週中回溫、週末再降溫」的溫度震盪模式。

更多東森新聞報導

黃仁勳都救不了？夜市光環不再 網嘆消失3主因

12星座最新一周運勢！金牛財運改善、天蠍將提升收入

山區氣溫降！合歡山水晶宮「路面結霜」多車打滑慘摔

