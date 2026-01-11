冷空氣南下但輻射冷卻減弱 吳德榮：低溫不降反升

（中央社記者余曉涵台北11日電）氣象專家吳德榮今天指出，清晨雖然有冷空氣南下，但因輻射冷卻效應減弱，低溫不降反升，最低氣溫出現在嘉義攝氏8.3度，台南8.4度。

根據交通部中央氣象署觀測，今天清晨最低溫出現在嘉義竹崎8.3度，其次是台南楠西8.4度，排名第3的是高雄內門8.7度。

氣象署持續發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，可能有10度以下氣溫，今天上午高雄以北、東北部及金門局部地區低溫可能在10度以下。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今天清晨雖有冷空氣南下，但因「輻射冷卻」效應減弱，低溫不降反升，而中南部仍有較強的「輻射冷卻」，因此有出現低溫。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率，白天氣溫變化不大，今晚、明晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天白天起至16日各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱，但因「輻射冷卻」偏強，連日的早晚氣溫仍偏低，日夜溫差很大。

吳德榮指出，17日東半部水氣增多，西晴東轉偶雨、氣溫續升。

另外，吳德榮表示，各國模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，未曾發生過西北太平洋「1月颱」侵台，對台灣是否會有間接影響，各國模擬還在調整，應續觀察。（編輯：管中維）1150111