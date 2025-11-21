冷空氣南下倒數！下週北部降溫濕涼 清晨恐探14度

未來一週台灣天氣變化概況，周日短暫回暖，下週東北季風再增強，北部與東部轉為濕涼。（示意圖／劉耿豪攝）

中央氣象署表示，明（22）日台灣仍受東北季風影響，北部及東北部地區維持濕涼天氣，北海岸、宜蘭及大台北山區將有局部短暫降雨。周日（23日）起東北季風略為減弱，氣溫回升，但下周一晚間將再有一波較強東北季風南下，影響預計持續至下周五（29日），北部與東半部將轉為濕涼，局部低溫恐降至14度。

北海岸、宜蘭及大台北山區預估將有短暫陣雨，新竹以南則多為穩定天氣。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，22日北台灣及花東地區可能出現零星降雨，新竹以南則維持多雲到晴的天氣型態。氣溫方面，各地白天溫度將比今日略升1至2度，北部及宜蘭高溫可達22至25度，中南部約為26至28度，夜間及清晨低溫約17至20度，早晚感受較涼。

周日白天起東北季風減弱，氣溫明顯回升，各地高溫將回升至26至30度。不過，氣象署提醒，自下周一（24日）晚間起新一波東北季風增強，將再次帶來降溫與局部降雨，預估北部、宜蘭高溫降至20至22度；25日至29日北台灣及東半部白天高溫僅約22至24度，夜間低溫約16至20度，空曠地區可能更低1至2度，局部甚至可降至14度。

中南部則不受太大影響，白天高溫維持在25至28度左右，整體較為溫暖穩定。至於颱風動態方面，氣象署誠表示，下周菲律賓東方低緯地區可能出現熱帶擾動發展，惟目前預測其活動路徑偏向低緯區域，接近台灣的機率不高。是否發展為颱風仍需觀察下周初的海面環境變化。

氣象署提醒民眾，近期日夜溫差擴大，北部與東半部將經歷濕涼天氣，建議早晚加強保暖，並留意下周天氣變化及最新預報資訊。

自下週一晚間起，東北季風南下影響台灣，各地氣溫逐日下降。（圖／氣象署提供）

