冷空氣南下全台轉涼 氣象署估週三、週四最冷
中央氣象署預報員葉致均指出，「特別像是在北部宜蘭，一個溫度曲線上來講是有比較明顯下滑的狀況，在禮拜三的清晨以及禮拜四清晨的時候，會是這一波冷空氣最強的一個時間點。」
葉致均表示，「我們預計像是在中部以北跟宜蘭地區，低溫是落在15到17度左右，那這個就是大概是指都會區的一個地方，是以在那裡的溫度為主，那當然就是說，像是在空曠地區以及近山區的平地，溫度可能會再低個1到2度左右。」
氣象署預測，東北季風從今天開始逐漸增強，傍晚到晚上，北台灣氣溫開始下滑。
尤其週三中部以北、宜蘭地區低溫15到17度。花東及南部低溫18到19度。氣象專家更預測，週三苗栗以北平地最低溫，空曠地區清晨可能降到12度，提醒大家多注意保暖。
