今（3）日東北季風增強並伴隨華南水氣通過，基隆北海岸與宜蘭出現短暫雨且局部雨勢較大，北部、花蓮、台東及屏東也有局部短暫雨，中南部山區有零星降雨。氣象署調強冷空氣強度，台北低溫下修至16度。

冷空氣南下增強，北台濕冷降溫、中南部夜間急凍 。（圖／翻攝自氣象報馬仔）

氣象粉專「氣象報馬仔」指出，偏強冷高壓與輻射冷卻同步影響，冷空氣不斷南下，中南部白天仍有24至28度的暖熱感，但入夜後各地降溫明顯，越晚越冷。今、明兩晚清晨前後將是最冷時段，部分地區低溫可能比北部更低，通勤與早出晚歸民眾需加强保暖。

預計北部雲量多、濕冷持續，明天起東北季風再增強，新北沿海、基宜及大台北將有局部大雨。週四、週五水氣略減，但基宜與北部山區仍有短暫陣雨。

