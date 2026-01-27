冷空氣南下最冷時間曝 鄭明典揭後續變化：代表入春

今日東北季風增強且伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區轉雨降溫，預計明晚至後天清晨最冷。（示意圖／東森新聞）





春天快來了？綜合中央氣象署及氣象粉專分析，今日東北季風增強且伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區轉雨降溫，預計明晚至後天清晨最冷，而針對「華南雲系東移」的現象，前氣象局（署）長鄭明典指出，若此氣象特徵持續就表示「春季」到了。

氣象署預報

中央氣象署指出，今（27）日東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，氣溫方面北部及東半部高溫稍降，且入夜後氣溫會再降低，預計要到周四東北季風才會減弱，但屆時受輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。

最冷時間

氣象粉專「氣象報馬仔」表示，今晚起冷空氣南下影響台灣，中南部地區入夜後氣溫逐漸下降，明晚至後天清晨將是最冷時段。

此外，氣象粉專指出，雖然本次冷空氣強度比前幾波來得弱一些，預計將影響至周四清晨，惟在雲量偏少條件下，夜間輻射冷卻影響仍不可小覷，特別是中南部及空曠地區，夜間及清晨體感溫度偏低，氣溫降幅仍有感，早出晚歸的民眾要留意日夜溫差變化，務必做好保暖措施。

入春特徵

鄭明典表示，因為地表比空氣更容易吸熱，當太陽直射點往北移時，青藏高原會逐漸變成大型熱源，暖空氣上升形成低壓，周圍空氣逆時針流入，在高原東側就形成偏南風，把濕暖空氣帶進華南地區，受地形影響形成雲層，再被高空西風往東吹移，便會在衛星雲圖上看到「華南雲系東移」，而華南雲系東移的特徵持續，就表示氣象上的「春季」到了。

