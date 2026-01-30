冷空氣南下轉濕冷！挑戰大陸冷氣團等級 急凍剩13度

今（31）天鋒面通過，各地易有雨，且晚上有新一波強冷空氣報到！越晚越冷，預估低溫下探13度，強度較上一波強，有機會達到大陸冷氣團等級，並且整體感受較為濕冷；若溫度與水氣條件配合，今晚起中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。預估到下週二（3日）冷空氣才會減弱。

針對今日天氣詳情，中央氣象署說明，中部以北及宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。

在鋒面通過後，東北季風也將增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，白天高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及台東高溫約23至26度，隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度，南部及花東約16至19度，整體感受較為濕冷，請適時增添衣物以免著涼。

另外須留意，今日清晨至上午西半部地區及金門易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路請注意安全，交通往返請留意最新航班資訊。風力方面，因東北風增強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及各離島，有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。

氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」補充，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，最冷時間會落在2/1至2/3清晨，這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；迎風面會以先濕冷、後轉乾冷的型態為主。

空氣品質分面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

