冷空氣南下適逢大寒 國健署提醒進補別傷心血管

根據中央氣象署預報，今天(20日)起開始降溫，週三至週五最為寒冷，北部及東半部陰雨濕冷，加上適逢節氣上的「大寒」，民眾會吃些補品，國民健康署提醒，低溫環境容易導致血管收縮、血壓升高，若同時攝取高鹽、高油或含酒精的補品與熱湯，容易讓心臟與血管承受雙重壓力，三高與慢性病族群、長者及心血管高風險者須特別注意保暖與飲食，以降低心臟病與中風急性發作風險。

國民健康署也提供大寒進補4大重點，分別是補湯清淡不重鹹，遵循「少油、少鹽、少糖、高纖」飲食原則；不飲酒暖身；外出穿著要注意，以多層次穿著，方便隨著溫度變化來穿脫衣物及警覺就醫徵兆，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟疾病症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，請立刻撥打119，把握黃金治療時間。