冷空氣南下「乾、濕冷差很大」！ 氣象署揭關鍵

時序進入冬季，冷空氣一波波南下造成降溫。不過，有人就好奇同樣是冷空氣影響，低溫也差不多，體感為何不同？對此，氣象署透露關鍵在於大氣環境的水氣多寡，也就有所謂「乾冷」或「濕冷」，剛好接下來幾天大氣環境較乾燥，且風速不強，輻射冷卻也就容易出現，導致日夜溫差相當大，務必適時調整穿著。

氣象署表示，有的冷空氣南下影響台灣時，大氣中含有的水氣較多，雲、雨也比較容易形成。在迎風面容易形成整天陰雨的天氣型態，也就是「濕冷」，因為全天雲量偏多，少了陽光照射的加持，白天氣溫不容易回升，因此日夜溫差小，氣溫偏低的情形可以維持很長一段時間。這種天氣型態在迎風面北東地區的人特別能感受，如果有南方雲系或中高層水氣移入，像是上週三(7日)開始不斷有南方雲系移入，中南部也會感受到明顯的涼意。

至於「乾冷」則是有的冷空氣南下影響台灣時，大氣中含有的水氣較少，幾乎不下雨，天空晴朗無雲。白天有了陽光照射加持，氣溫會迅速回升，使得白天冷的感受沒那麼強烈，但是入夜之後氣溫開始下降，而如果夜空晴朗加上地表風速微弱，地表有會產生明顯的輻射冷卻效應，局部地區產生非常顯著的低溫，這種天氣型態大概就在夜晚清晨時會感受到特別的冷意。

因此，氣象署提醒，像是未來幾天大氣環境比較乾燥，而且風速不強，輻射冷卻就會比較容易出現，特別是西半部、宜蘭地區及花東縱谷的日夜溫差相當大，早出晚歸的人務必適時調整穿著。

