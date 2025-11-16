冷空氣南下「低溫驟降至15度」！鄭明典揭「溫度急凍」原因

鄭明典在臉書上PO出北極上空投影，目前北極圈的冷空氣有5個分支往外送，圖中的1就是要把冷空氣往南送而影響台灣的「槽線」。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 明(17)天開始將會有一波較強的東北季風南下，最低溫只剩15度，對此，鄭明典在臉書上PO出北極上空投影，目前北極圈的冷空氣有5個分支往外送，圖中的1就是要把冷空氣往南送而影響台灣的「槽線」，冷空氣分支多，往東移送的機率更高。

氣象署表示，明天到20日北邊有較強冷高壓南下，全台都會有感降溫，最低溫可降至15度，其中北部及東北部先降溫，清晨至上午22至23度，晚間降到20度；18日高壓到長江流域附近，因此18、19日整天偏涼，白天高溫僅19度，低溫16至17度；20、21度持續有高壓南下遞補，受東北季風影響，回溫有限，22日高壓東移出海，環境轉為東風，氣溫才會明顯回升。

對此，鄭明典今日在臉書上PO北極圈的投影指出，「這是極投影，類似由北極上空往下看的樣子。」底色是溫度，極區上空灰色部分就是極冷的空氣，現在冷空氣有5個分支往外突出，像5支觸鬚，其中1就是要把冷空氣往南送而影響台灣的槽線，冷空氣分支多，其實代表尺度稍偏小，而且往東移動的趨勢會比較明顯，所以這波冷空氣可能影響日本北方的程度會比較顯著。

