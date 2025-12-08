冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光

生活中心／彭淇昀報導

今（9）日持續受東北季風影響，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。對此，氣象專家林得恩提醒，下一波降溫更猛，預估週日（14日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級，且「這段時間」氣溫最低，有機會下探至攝氏10度或以下。

氣象專家林得恩指出，預估14日清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級。（圖／翻攝自林老師氣象站 臉書）

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「愈來愈有冬天的感覺！」今日持續受東北季風增強影響，且環境水氣偏多，迎風面的桃園以北、東北部及東半部地區雲量偏多，並有局部短暫陣雨；尤其是基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨最為持續且顯著，有局部大雨發生的機會。

林得恩指出，預估雨勢在今天上半天會比較集中，下雨的時間也會比較長；下半天後則會逐漸趨緩、減弱；至於氣溫部分，北台灣整天約攝氏18至23度，南部地區低溫在攝氏16至19度、高溫在攝氏26至29度之間。

此外，林得恩提醒，下一波降溫更猛，預估週日（14日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級；其中14日晚間至15日清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫更有機會下探至攝氏10度或以下。

