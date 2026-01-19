冷空氣南下「日韓嚴寒」！鄭明典曝1圖：台灣恐又濕又冷

20日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭轉冷，其他地區早晚亦冷。基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有雨，局部大雨機率高；新竹以北有短暫雨，苗栗、花東及恆春半島零星短暫雨，其他地區多雲到晴。鄭明典提醒，明晚台灣將有降雨。

20日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭轉冷，其他地區早晚亦冷。（圖／翻攝鄭明典臉書）

前氣象局長鄭明典於19日下午2時許在臉書指出，明天強烈的大陸冷氣團將南下，影響中部以北及宜蘭地區的天氣，這些地區將轉為寒冷，並可能出現局部大雨。其他地區在早晚也會感受到寒冷的氣候。

他強調，這股冷空氣受到東側大低壓的影響，仍然是偏東出海，預計日本和韓國也會經歷一波嚴寒的低溫。此外，降雨的主要水氣來源將來自冷空氣上方的西風帶，預計降雨時間將集中在20日晚間之後。

從21日至23日，強烈的大陸冷氣團將繼續影響中部以北及宜蘭地區，並伴隨著降雨。鄭明典還預測，這幾天的低溫範圍將在中部以北及宜蘭地區維持在11至14度之間，南部及花東地區則在14至16度之間，金門和馬祖的低溫更可能降至6至9度。

