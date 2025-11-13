冷空氣南下「這天」急凍！專家曝最低下探1字頭

生活中心／李汶臻報導

鳳凰颱風昨（12日）晚間7點多從屏東恆春登陸，短短20分鐘後就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除海陸警。颱風遠離後，東北季風隨即接力報到，全台體感低溫感受明顯；而後續還有另一波東北季風南下，有氣象專家分析，這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最為明顯的一波，全台將迎來溜滑梯式降溫，最低溫跌剩1字頭，直逼大陸冷氣團等級。

鳳凰颱風遠離，全台要大變天了！氣象專家林得恩今（13日）稍早透過臉書粉專「林老師氣象站」發文更新最新氣象動態，表示「颱風遠颺，東北季風接力報到！」。颱風鳳凰昨（12）日晚間登陸後，受地形破壞影響，強度迅速減弱為熱帶性低氣壓。儘管颱風警報解除，但中央氣象署仍針對8縣市同步發布豪雨特報，同時也提醒北海岸、北部山區及宜蘭地區為降雨熱區，雨勢仍相當顯著且持續，需要多加注意。

林老師表示，下一波東北季風「下週這天」南下，強度直逼大陸冷氣團等級。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）





颱風鳳凰撞台消散，林得恩指出：「東北季風接力報到」。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）





林得恩接著提到全台後續的變天情況，指出「颱風遠離，東北季風跟著報到」，今（13日）全台降溫有感，其中北台灣溫度下滑至攝氏20度；再加上局部大雨未歇，體感低溫感受特別明顯。而接下來還有另一波東北季風南下，預計下週一（11/17）殺到，屆時北部、東半部地區雨勢略增。林得恩指出，這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最為明顯的一波，全台各地低溫跌到攝氏16度至18度或以下，局部地區最低溫有機會下探至攝氏14至15度，直逼大陸冷氣團等級。

