冷空氣南下 1/31晚起3000公尺以上山區可能降雪

（中央社記者汪淑芬台北30日電）中央氣象署今天下午預報，明天白天仍溫暖，下半天至晚間鋒面通過及冷空氣南下，2月1日冷空氣強度接近大陸冷氣團，明晚至2月3日，3000公尺以上山區可能零星降雪。

氣象署說，明天白天仍溫暖，下半天至晚間鋒面通過及冷空氣南下，北部及宜蘭轉涼，2月1日冷空氣影響，強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼。

氣象署預測，明天白天花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北、宜蘭地區下半天也轉為有局部降雨天氣，其他地區為多雲；明晚起至2月1日降雨機率高，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，北台灣降雨較持續，整天為陰雨天氣。

氣象署預測未來兩天溫度，明天至2月1日中部以北及宜蘭攝氏13至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門12度，馬祖10度；高溫北部17至19度，中部及澎湖20至23度，東半部23至24度，南部25至26度，金門16度，馬祖13度。

氣象署說，2月2日至3日清晨，冷空氣持續影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚涼，中部以北及宜蘭13至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門及馬祖10度；北部、宜蘭及金門高溫16至17度，中部及花蓮19至20度，台東23度，南部24至26度，金門16度；3日白天起冷空氣減弱，氣溫回升。（編輯：林恕暉）1150130