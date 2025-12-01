冷空氣即將南下！專家曝「與上月最強一波近似」 北台灣下探12度

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

本週天氣轉涼、各地降溫有感，對此，氣象專家吳德榮提醒，週三（3日）起東北季風增強，挾強冷空氣南下；週四、週五（4、5日）清晨北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右，與上月最強一波冷空氣相似，北台灣將明顯轉冷，呼籲民眾要注意保暖。



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新（1日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日「東北季風」水氣略增，北海岸、北部山區、大台北東側、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降，白天北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

吳德榮說明，最新模式模擬顯示，週三起東北季風增強、挾強冷空氣南下；週三桃園以北、東半部有局部短暫雨；週四、五水氣略減，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提醒，週三氣溫下降，愈晚愈冷，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。近似上月最強一波，仍屬東北季風、未達大陸冷氣團標準，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

吳德榮提到，週六、下週日（6、7日）東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。下週一（8日）「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有有局部短暫降雨的機率。

最後，吳德榮說，根據歐洲系集模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，有發展成颱的機率；下週將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進右圖，對台無威脅。

