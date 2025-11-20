冷空氣大爆發！清晨5測站不到1度 專家揭回溫時間

週日全台都有機會回到25度高溫，其中南部地區則有機會達到30度以上。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 今(20)天持續受到東北季風影響，清晨共有5個測站低溫不到1度，比昨(19)天還低，不過氣象粉專「林老師氣象站」指出，白天開始各地將會逐漸回溫，但北部和宜花的溫度上升幅度仍不明顯，預計週末東北季風有感減弱，其中週日全台都有機會回到25度高溫，其中南部地區則有機會達到30度以上。

根據氣象署上午10點半前的統計，共有5個測站低溫不到1度，在南投的有4個分別為玉山零下1.2度、玉山風口0度、合歡山頂0.5度、奇萊稜線0.7度，另一個在台中和平的南湖圈谷0.6度；另外今日平地最低溫在馬祖11.8度；本島平地最低溫在苗改南投蜂場12.8度。

對此，「林老師氣象站」指出，今日白天各地持續逐漸回暖，但北台灣及宜蘭、花蓮地區氣溫回升尚不明顯，高溫約20至22度之間，中南部及台東地區白天高溫為25至27度，預計週末溫度回升最明顯，尤其是週日白天，苗栗以北到宜蘭地區的高溫可以來到25至27度；中部及花東地區的高溫也上探攝氏26至29度，南部地區則有機會達到攝氏30度或以上。

另外，「林老師氣象站」提醒，中北部及東北部空曠地區在清晨時段仍可能有攝氏17至20度低溫發生的機會，日夜溫差變化較大，早出晚歸需持續注意。

