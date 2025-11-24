冷空氣大軍壓境 鄭明典曬1圖：降溫會比較有感

受東北季風影響，本周全台降溫顯著，低溫下探15度，前氣象局長鄭明典分析，雖然這波冷高壓並不算特別強，但因為低壓往南延伸的關係，冷高壓也會從較靠近南邊的地方出海，加上菲律賓、中南半島持續有對流，加強了台灣附近的東北季風，因此這波降溫整個台灣都會很有感。

鄭明典今天（24日）在臉書表示，目前蒙古高壓為1048百帕，與上星期的1064百帕相比不算強，但因為上一波冷高壓來襲時，低氣壓較為偏北，主要冷空氣很早就出海，對台灣影響不明顯，而本周低壓南延，加強了旁邊的北風，因此這波冷空氣雖然沒有上波強，但是會從較南邊的位置出海，台灣的降溫會比較有感。

此外，鄭明典提到，菲律賓上空有大量水氣集結，雖然雨勢不會像颱風侵襲時下得這麼集中，但降雨時間相對來說長很多，還是需要注意總降雨量，而這團厚實的雲層未來會往中南半島方向前進，在南方持續產生對流，連帶加強台灣附近的東北季風，因此對台灣還是會產生影響。

中央氣象署表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓（TD30）持續向西前進，目前預測將直撲越南；氣象專家賈新興也說，此熱帶性低氣壓進入南海後會迅速增強，最快明天（25日）午後就有機會發展成今年第27號颱風「天琴」。

