冷空氣大軍準備殺來 鄭明典示警：台灣降溫會比較有感

北部、宜花明（25）白天降溫明顯，前氣象局長鄭明典分享一張地面天氣圖，指出這波冷空氣雖不強，但台灣的降溫會比較有感，只是影響時間偏短。

鄭明典今天在臉書粉專發文表示，「這次蒙古高壓強度1048並不強，上星期那波是1064，但是給台灣帶來的最低溫可能差不多，只是影響時間會短一點！」

鄭明典解釋其原因，「上一波冷高壓前的低氣壓非常偏北，主要的冷空氣偏北出海，對台灣影響較弱。這次可以看到低壓往南延伸，低壓加強它西側的北風，因此冷空氣雖不強，但是會偏南出海，台灣的降溫會比較有感，只是影響時間偏短！」鄭明典也提醒說「季節到了，後續還會有一波波的冷高壓建立、出海，氣溫上下變動快，也是需要注意」。

廣告 廣告

中央氣象署預報，桃園、台北、宜蘭今天傍晚至晚間降雨機率增，建議下班路上攜帶雨具備用。北部、宜花明日白天降溫明顯，落差將近8至9度左右，一下子從短袖變成需要加外套，提醒民眾注意別著涼，中南部25日仍溫暖，但晚間降溫迅速，25日晚至26日晨涼冷程度「不亞於北部」。

北台灣於明天將明顯降溫。（圖／中央氣象署）

延伸閱讀

租金補貼不用房東同意 全年隨到隨辦「3步驟」秒懂

網購農會麵條竟「升級三倍量」零加價 他嗨翻：雇用到阿嬤？

熱帶低壓今生成！日氣象廳估最快明上午增強為天琴颱風