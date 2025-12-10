冷空氣將襲！這天濕冷「體感更凍」 氣象專家揭原因：比乾冷難受

生活中心／許智超報導

今（10）日東北季風減弱，水氣也逐漸減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多也有零星降雨機率。氣象專家林得恩指出，本週六先濕冷，週日再轉為乾冷，而對於「濕冷」及「乾冷」，他也坦言自己寧願選擇後者，並揭露背後原因。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，在同樣氣溫下，濕冷會比乾冷「更冷」、「更難受」，原因是人體靠「蒸發散熱」來維持體溫，例如透過流汗、皮膚水分等，都可以某種程度來平衡體溫變化，但若濕度增高時，蒸發就會變慢，身體無法有效進行保暖或調節溫度。

林得恩接著說，結果就是，濕冷時濕氣黏在皮膚上，感覺更刺冷，有種「冷會滲透進到骨頭內」的感覺，其次，因水的導熱性高，水比空氣快25倍傳熱效率，也易使得熱量流失更快，所以當空氣潮濕時，皮膚表面就像「被一層薄水包著」，熱流失速度變快，感覺也就更冷了。

林得恩提到，濕冷天氣衣物容易吸濕變重、變冷，失去原本空氣層隔熱的效果，越穿越冷；衣物吸濕後，很容易就失去保暖功能，最後遇到乾冷，通常可以透過增添穿著衣物來解決或改善，人體自主調節容易，濕冷則會讓你有種「怎麼穿都冷」的感覺。

林得恩表示，本週六先濕冷，週日再轉為乾冷，「就『冷』與『熱』來說，個人當然是選擇『熱』，但若一定要選『冷』的話，我寧願選『乾冷』！」

