冷空氣對準台灣衝過來！鄭明典解析「波數3結構」成形：貝加爾湖脊場發威 寒潮直撲台灣

Yahoo氣象專家、前氣象局長鄭明典今（29）日在臉書發文，透過北半球500百帕高度場預測圖，深入解析「波數3結構」，並指出這正是台灣冬季最容易出現低溫的天氣型態。他表示，當這種大氣環流結構形成時，冷空氣會沿著貝加爾湖高壓東側直接南下，方向恰好對準台灣，這也是氣象預報特別重視貝加爾湖脊場發展的關鍵原因。

極渦偏弱導致短波活躍 冷暖空氣互繞頻繁

鄭明典在貼文中指出，觀察北半球500百帕高度場預測圖時，可以看到線條彎彎曲曲，還有許多小圈圈，這是因為極渦偏弱，冷暖空氣容易互繞造成短波活躍的關係。他進一步說明，如果只看白灰色最冷空氣範圍，從中心的低壓往外觀察，主要有三條往外延伸的冷空氣，對應三條主要的槽線，這就是所謂的「波數3結構」。

這種特殊的大氣環流結構並非隨機形成。鄭明典解釋，由於冬季高緯度地區海溫明顯高於陸地溫度，因此太平洋和大西洋上容易產生脊場，也就是暖空氣比較厚的區域。波數3結構的關鍵在於歐亞大陸塊上多出的深脊場，而在海面兩脊場外的另一端，空間較大處接近兩者中間，最有空間發展出大尺度脊場。

貝加爾湖脊場成關鍵 偏北風直撲台灣

「那個位置就在貝加爾湖附近，這就是東亞天氣預報會重視貝加爾湖脊場的原因。」鄭明典強調這個地理位置的重要性。他指出，在太平洋和大西洋兩個暖脊場之間，貝加爾湖附近擁有最大的發展空間，因此最容易形成大規模的高壓脊場。

更重要的是，在波數3結構下，貝加爾湖脊場東側會形成偏北風，而這股偏北風的方向大致上就是對著台灣的方向吹送。鄭明典明確指出，「也因此波數3結構就是台灣最容易出現冬季低溫的天氣型態」。當這種環流型態建立時，來自西伯利亞的冷空氣會沿著貝加爾湖高壓東側，如同溜滑梯般直接南下影響台灣，帶來明顯的降溫天氣。