冷空氣強勢入侵！上海、浙江罕降「鵝毛大雪」

台灣寒流發威！另外在上海與浙江罕見降下「鵝毛大雪」，讓民眾相當興奮，即便天寒地凍也要趕緊出門拍照，直呼下次想再看見這麼大的雪，可能要再等20年了。

民眾興奮拍下，小小雪花從天空落下，6日晚間受到強烈冷空氣影響，位在華中地區的上海罕見降雪，一開始只是下雨夾雜一點雪花，但沒想到入夜之後，風雪增強開始變成鵝毛大雪，讓民眾直呼，好多年沒看見這樣的景象。

浙江民眾：「天啊這雪好大啊，鵝毛大雪。」

就連再往南一點的浙江杭州也跟著降雪，由於鮮少遇見下雪天，路上的車輛，開得小心翼翼，就怕出了意外，不過就是因為南方民眾，難得見到雪，因此北方人腦筋動得快，直接做起無本生意，幫忙「雪地代寫」。

中國民眾：「北方大雪來了啊，提供代寫代畫，一個字一塊錢，筆畫複雜另外加錢，畢竟有點費手。」

不論是想要寫名字，或是真情告白，都能在雪地，寫出冬天的專屬浪漫，對南方民眾而言，掏點小錢滿足儀式感，還是相當划算。

中國民眾：「10元一張，小本生意概不講價，賺了多少錢？300以上吧。」

一天平均收入300多塊錢人民幣，一個月下來就能賺進萬元，光靠一根木裩就能開業，雖然實際接稿的民眾表示，要把圖案畫的好看，至少一張得花半小時以上，但這種零成本「賣雪」，賺點零用錢還是相對輕鬆。

