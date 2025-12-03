冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號

生活中心／黃依婷報導

台北低溫預測下修至16度，中南部地區仍有24至28度暖熱體感。（圖／翻攝自氣象報馬仔）

今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文，今日受到偏強冷高壓南下及輻射冷卻雙重影響，冷空氣持續向台灣輸送，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修至16度，中南部地區仍有24至28度暖熱體感，入夜後中南部及各空曠地區降溫速度將會趨於明顯且越晚越冷，有快速降溫之訊號。

「氣象報馬仔」表示，清晨前後將是最冷時段，局部地區低溫預測會比北部更低，今明2晚的早晚溫度變化大，騎車、搭車、通勤更要加強防風保暖，早出晚歸的朋友尤須注意。

「氣象報馬仔」提醒，北部地區雲量偏多，降幅雖不如中南部明顯，但持續受東北季風影響，明後2日仍持續濕冷體感，明白天起受東北季風增強影響，新北沿海、基宜及大臺北地區有局部大雨發生，週四及週五水氣稍減，基宜及北部山區仍有短暫陣雨。

