冷空氣強襲北台！今日驟降8至9度 周四起水氣增多

（記者許皓庭／綜合報導）受到偏強東北季風影響，北台灣今（25）日氣溫明顯下降，與昨日相比高溫驟降 8 至 9 度，體感迅速轉冷。中央氣象署指出，今夜至明（26）日清晨將是這波冷空氣的最低點，北部及宜蘭清晨低溫預估落在 14 至 16 度，台北市區最低則約 16 度左右。南部雖較為溫暖，但低溫也僅有 16、17 度。

圖／受到偏強東北季風影響，北台灣今（25）日氣溫明顯下降，與昨日相比高溫驟降 8 至 9 度。（翻攝 報天氣 – 中央氣象署 Facebook）

氣象署預報員表示，今天降雨主要集中在宜蘭地區，基隆北海岸、大台北、東部及恆春半島不時出現零星短暫雨，桃園清晨亦有局部降雨紀錄。隨著夜間輻射冷卻作用增強，北部及東北部的低溫將再下探，提醒民眾留意日夜溫差。

未來幾天的天氣也將受到東北季風變化影響。周三白天大多為晴到多雲，但晚間開始水氣增加，預估周四北部、東半部、恆春半島都可能有局部短暫雨，中南部山區也會有零星降雨。周五至周日水氣減少，各地轉為晴到多雲，氣溫略有回升。

下周一開始，中部山區與宜花一帶有零星短暫雨，午後東北角與宜蘭亦有局部降雨機會；到了周二天氣再度轉為穩定，各地以晴到多雲為主。下周三另一波東北季風南下，新竹以北及宜蘭午後降雨機率提高，花東山區也可能有短暫降雨。

至於外界關注的熱帶性低氣壓，系統預估在今晚至周三進入南海後，發展成今年第 27 號颱風「天琴」的機率偏高，但路徑將朝越南南部前進，與台灣距離較遠，不會造成直接影響。

