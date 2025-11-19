冷空氣強襲！粉專曝「這時」最強、最冷 體感只剩10℃

生活中心／張尚辰報導

氣象報馬仔表示，今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。（圖／翻攝自氣象報馬仔臉書）

今（19）日受東北季風影響，冷空氣相對較強。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，且今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。

氣象報馬仔今日在臉書發文，指出受到冷高壓持續南壓影響，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，故冷空氣影響將更加直接、也更為明顯。因此，今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻，早出晚歸的民眾需特別注意。

氣象報馬仔說，基隆北海岸、新北沿海至宜蘭沿海及空曠地區，北部低溫約13-16度左右，且在偏強東北風與斷續降雨影響下，體感溫度會再低2-3度，濕冷感明顯，風又強，體感會更加寒冷。

最後，氣象報馬仔提醒，自明晚起至週五（21日），東北季風會再度增強，迎風面水氣將明顯增加，到時候桃園以北、新北及基宜花東地區會再轉陰雨、不定時降雨的天氣型態，再次出現濕涼感受。

