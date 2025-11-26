冷空氣急襲北台！今晚水氣增多 北東轉雨迎來濕涼天氣

（記者許皓庭／綜合報導）今（26）日清晨在東北季風增強之下，北台灣各地氣溫明顯下降，多處低溫落在14至16度，高屏與花東約18至19度，清晨出門可感受明顯涼意。氣象專家提醒，真正的變化將從今晚開始，隨著水氣逐漸增多，北部、東半部及恆春半島將轉為局部短暫雨的天氣，中南部山區也有零星降雨機會，濕涼感將一路延續到明（27）日。

圖／中央氣象署提醒，今晚起至週四南部、花東及中部山區可能出現局部降雨，北部及宜蘭持續受東北季風影響，將以陰雨天氣為主。（翻攝 報天氣 – 中央氣象署 Facebook）

氣象專家林得恩指出，昨日仍位於菲律賓西側海面的熱帶性低氣壓，已在昨（25）日晚間增強為輕度颱風「天琴」。目前預測路徑將往西北西方向移動，進入南海後強度仍可能再提升，由於路線偏往越南南部，評估對台灣無直接影響。不過他也提醒，外圍高層水氣會隨南風帶往台灣，今晚至周四期間北部、東半部與恆春半島容易出現短暫降雨，南部與中部山區也不排除局部雨勢。林得恩提醒，這兩天濕涼感明顯，外出記得備雨具並注意溫度變化。

圖／林得恩提醒，這兩天濕涼感明顯，外出記得備雨具並注意溫度變化。（翻攝 林老師氣象站 Facebook）

中央氣象署昨（25）日傍晚於官方粉專發布天氣提醒，指出東北季風已在昨日白天開始增強，北台灣沿海及空曠地區的風力同步提升。氣象署表示，週三清晨氣溫偏低，臺南以北、宜蘭及金馬將落在14至16度，高屏與花東約18至19度；白天中南部可見陽光，高溫可達26至27度，但北部與東半部因雲量較多，高溫僅22至24度，仍偏涼。氣象署提醒，今晚起至週四南部、花東及中部山區可能出現局部降雨，北部及宜蘭持續受東北季風影響，將以陰雨天氣為主。週四因雲量增多，整體體感將再度偏冷，週五後水氣減少，各地天氣可望轉為穩定，但沿海風力不弱，前往海邊活動須留意安全。

