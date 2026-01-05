冷空氣挑戰寒流！鄭明典曝「割離極渦」被推一把：到台灣還很冷

今（5日）晚強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，氣象署預估，明（6）日中部以北、宜蘭低溫10至13度，南部、花東15至17度。前氣象局長鄭明典表示，接下來影響台灣的冷空氣，最冷部分的主要來源，是日本北方大低壓分裂極渦割離出來的小低壓，「的確到台灣還可能很冷！」

鄭明典在個人臉書發文分享500百帕高度場的高空天氣圖、衛星雲圖，鄭明典指出，目前日本北方有一個大低壓，低壓內部完全是偏低溫的冷空氣，而且越近中心越冷，「這是極渦的特徵，所以這是個分裂極渦！」

鄭明典說明，分裂極渦西側有一個結構相似、從分裂極渦割離出來的小低壓，冷空氣直接連到分裂極渦裡，「那會是具有很深厚冷空氣的小低壓」，也是即將影響台灣冷空氣的最冷部分主要來源，「的確到台灣還可能很冷！」

鄭明典透過另一個方式追蹤割離低壓，低壓中心顏色越紅，代表低壓旋轉性、渦度越強，本來可能是偏北通過台灣，但是割離低壓後面有一道加強的短波槽線，突然出現並快速接近，起到一點「推一把」的作用，使小割離低壓更往南移動一些。

氣象署分析，明天強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降；周三、周四（7日、8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部白天有陽光時感受溫暖，日夜溫差大，中部以北、宜蘭低溫9至13度，南部、花東13至16度，北部、宜蘭高溫16至18度，花東18至22度，中南部21至24度。

