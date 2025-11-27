冷空氣掃北台！今晨10度低溫出現 周末回暖日夜溫差更大

（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風影響，北台灣今（27）日持續偏涼，清晨最低溫在新竹關西測得 10.5 度，各地早晚明顯有涼意。氣象署表示，北部、東半部及恆春半島水氣偏多，易有局部短暫雨，中南部則以多雲到晴為主。週末起東北季風減弱，白天氣溫將回升，但日夜溫差更大，提醒民眾留意保暖。

中央氣象署預報員張承傳指出，今天全台低溫大多落在 16 至 19 度之間，北部、宜蘭、花蓮白天也偏涼，高溫約 20 至 22 度；中南部與台東高溫約 23 至 25 度。由於水氣略增，北部、東半部、南部及中部山區降雨機率較過去幾日略高，外出建議備傘。

離島方面，今日澎湖為陰至多雲，氣溫落在 19 至 21 度；金門多雲時晴，15 至 22 度；馬祖為晴到多雲，氣溫 15 至 18 度，清晨仍偏冷。

展望明天（28日），東北季風仍持續影響，各地早晚偏涼，北部與宜花白天氣溫無明顯回升，各地水氣減少後，整體天氣以多雲到晴為主，僅恆春半島及中南部山區有局部零星短暫雨。

至於本週六、週日（29、30 日），東北季風有明顯減弱跡象，白天氣溫將全面回升，但因輻射冷卻作用，清晨與晚上溫度仍偏低。氣象署提醒，尤其西半部更容易出現日夜溫差大的情況。天氣型態以多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島偶有短暫降雨。

氣象署強調，接下來兩天雖然白天溫暖，但早晚仍須留意溫度明顯下降的變化，尤其戶外活動或晨晚外出者要注意保暖，避免著涼。

