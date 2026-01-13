冷空氣接力南下 保暖關鍵事半功倍

寒流接連報到，天氣一冷，很多人就開始覺得手腳冰冰、精神變差。醫師提醒，這不只是保暖做得夠不夠，還跟身體循環和體力狀態有關，特別是長輩或活動量較少的族群，更要多留意。究竟冬天該怎麼讓身體暖得起來、不容易不舒服，帶您一起來了解。

冷氣團一波波報到，不少民眾一到冬天就出現手腳冰冷、疲倦無力。醫師指出，冬季不只是天氣變冷，更與體內陽氣運行有關，其中陽氣不足的民眾，特別容易受影響。中醫師 李崇銘：「陽氣的話 我們可以就簡單來講說，你可以想說身體的能量不足，或是說我們身體在運作的時候，生理功能上 好像相較一般人，稍微差一點，虛寒那影響到說，我們的四肢末梢的血液循環，就沒有一般人那麼好，就會出現手腳冰冷啊 畏寒，然後比較疲勞 疲倦的這種感覺。」

醫師指出，冬天氣溫較低，如果身體的"陽氣"不夠，血液循環變差，就容易出現怕冷、手腳冰冷等症狀，因此禦寒不只是要穿多一點，更重要的是要把身體顧好，才能真正達到效果。中醫師 李崇銘：「日常的話 我通常還是會建議說，我們可以搭配一些運動，像是走路快走，達到心跳的那個速率增加，或是我們會有一些搓手功，很適合一般人在家裡的時候 睡前，那洗完澡的時候來做。」

雙手搓熱、快走，這兩項簡單的動作，都能讓身體迅速暖起來，而對於年紀較大的長者來說，要格外注意，尤其在起床與洗完澡的當下，注意保暖更顯得相當重要。中醫師 賴俊宏：「剛起床的時候，不要馬上直接從床上坐起來，或者是馬上下床，會建議你起來的時候，先把你的四肢手腳按按摩，先讓你自己身體溫暖起來，那第二個 很重要時間點，很多人會忽視的就是洗澡，你洗完澡到你要穿衣服的這段期間，會建議在這幾天比較冷的時候，開一下暖氣 不要讓溫差過大。」

「這是我們的足三里穴道，可以去做按摩 搓揉。」

醫師提醒，日常禦寒可從生活習慣著手，平時按摩穴位，像是足三里穴、氣海穴、關元穴以及湧泉穴，並保持持規律作息、適度活動促進身體循環，就能在寒冬中維持體力與精神，降低身體不適風險。

