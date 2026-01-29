冷空氣接力南下「先濕後乾」 挑戰大陸冷氣團等級

明日冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台越晚越濕冷。（本刊資料照）

今日水氣稍增多，東半部、恆春半島與馬祖有局部短暫雨，中部以北地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。明日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；氣象專家吳德榮表示，明日冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台越晚越濕冷。

吳德榮於氣象應用推廣基金會撰文表示，今（30日）結構鬆散的中層雲影響，平地多雲時晴，山區及東半部偶有零星飄雨的機率；白天北部舒適、中南部微熱，早晚偏涼。各地區氣溫分別為北部16至24度、中部15至27度、南部16至28度、東部14至26度。

廣告 廣告

明（31日）冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台越晚越濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。下週日至週二（2月1至3日）冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷；下週日、一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下週二天氣好轉、各地降雨先後停歇。

今晨4時30分紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有有鬆散中層雲（左圖）。4時40分雷達回波合成圖顯示，伴隨弱降水回波（中圖）。4時30分累積雨量顯示，山區及東半部零星飄雨（右圖）。（翻攝自氣象應用推廣基金會）

下週三至週五（4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下的平地最低氣溫。下週四（5日）清晨、台北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。

而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。最新模式模擬顯示，下週五晚起至週（8日）另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署4時25分發布陸上強風特報，東北風增強，今晨至今晚新北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、台東、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片。

各地平地低溫狀況一覽。（翻攝自中央氣象署官網）

截至6時50分觀測，連江縣南竿鄉「馬祖」4時25分10.4度、金門縣烏坵鄉「烏坵」5時50分11.9度、花蓮縣鳳林鎮「長橋」4時5分13.7度、金門縣金沙鎮「金沙」5時13.8度、新竹縣關西鎮「關西工作站」1時39分13.9度、苗栗縣頭屋鄉「國一S123K」4時19分14.8度。

更多鏡週刊報導

爆陸軍用中國軟體剪輯演訓片 馬文君質疑洩密：國防部看不見？

藍白走向分手？ 柯文哲喊什麼事都有：國民黨朋友很玻璃心

川普才喊漲關稅 美財長：南韓國會批准前「貿易協議不存在」