冷空氣接力報到！今晨最低溫13.7度 這天可望下雪
今天（21日）受東北季風影響，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區有短暫陣雨，新竹以北及宜蘭為陰時多雲天氣，花東及苗栗以南地區為晴到多雲。今晨最低溫在花蓮縣壽豐鄉，僅13.7度。週三聖誕夜（24日）將有更強的一波冷空氣報到，氣象專家吳德榮說，週四、週五（25、26日）3200公尺以上高山有下雪機會，想追雪的民眾可以提前做好準備！
天氣風險公司薛皓天在臉書粉絲頁指出，今天白天因受東北季風影響，苗栗以北及宜蘭高溫約20度，台中以南及花東高溫約24至27度。又因溼度高、風速弱、起霧使得雲林以南上午空品差，大部分都呈現橘色提醒，請中南部民眾外出時要多做好個人防護。
明天週一上班日（22日）東北季風會漸減弱，桃園以北及宜花地區為陰時多雲天氣，東北角至花蓮局部仍有短暫陣雨，大台北地區偶有飄雨，新竹以南大致為晴時多雲天氣穩定天氣。薛皓天說，明天北部及宜蘭高溫約21度，竹苗約22度，台中以南為24至27度，花東23至25度。整體來說北部冷偏涼，中南部的民眾要留意日夜溫差，受輻射冷卻影響，西半部日夜溫差可來到10度以上，預估西半部夜間至清晨局部低溫約15至17度。
週二（23日）為高壓迴流偏東風環境，各地除了東北部、東部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，其餘為晴時多雲天氣，薛皓天預估大台北地區天氣能轉好，各地氣溫也隨太陽露臉而回升，預估中北部高溫約25至27度，中南部高溫約25至29度，東部高溫約23至25度。
週三白天起東北季風漸增強，這波東北季風強度較強，且伴隨中高層槽線通過，使水氣增多，北部及東部又將轉為陰陣雨天氣，中部為多雲時晴天氣，南部維持晴時多雲，並且從週三起各地氣溫會逐日下滑。林得恩在氣象應用推廣基金會撰文提醒，週三這波東北季風會讓北台灣轉為濕冷的天氣，週四、週五中南部山區也有零星飄雨的機率；3200公尺以上高山則能有零星飄雪。
