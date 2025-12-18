冷空氣接力報到！登山賞雪族注意 3500m高山「1時間」有望下雪

明天天氣如何？ 週四(18日)白天期間東北季風仍較強，要等到晚間隨著大陸高壓東移，東北季風減弱，風向也逐漸會轉為偏東風，不過隨著大陸華南有南支短波槽建立，中高層的西南風將在南海北部到廣東、江西、福建、浙江一帶建立槽前的雲雨帶，並且逐漸往下游台灣方向延伸，因此除了迎風面的大台北、東半部、恆春半島等地持續有短暫陣雨機會外，晚間開始西半部地區的雲量也將會逐漸增多，有些地方逐漸會有短暫陣雨開始出現的可能性，天氣將會變得比較不穩定一些。白天苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶的高溫會略降到21-23度，苗栗以南及台東地區的高溫仍有25-27度，晚間到週五清晨的低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區有機會降到14-16度，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度，中南部地區日夜溫差變化仍然明顯。 週五(19日)大陸華南的南支短波槽東移並逐漸淺化減弱，槽前水氣雲雨帶仍將逐漸通過台灣，各地普遍都有短暫陣雨機會，雖然地面是偏東風，沒有明顯的涼冷空氣，但是因為下雨、濕度較高的關係，因此各地白天高溫大致都在22-25度左右，南北之間差距不大，夜晚到週六清晨中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫仍可能降到15度上下，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度。 週六(20日)台灣附近水氣仍多，同時在長江中上游有另一個北支西風槽很快的再度靠近，後方有新一波大陸冷高壓前緣跟著往東南延伸移動，高壓前緣冷暖空氣交界面也會來到台灣附近，配合北支槽前不穩定環境，預報資料看起來在台灣附近將有低壓波動發展、東移，來到台灣東方海面後逐漸建立鋒面系統，在這樣的過程中，各地天氣仍不穩定，持續會有短暫陣雨機會，要到晚間之後降雨才會比較減少下來，外出活動仍需要帶著雨具。受到降雨、濕度較高的影響，各地白天高溫大致都在21-24度左右，夜間到週日清晨各地都市地區低溫普遍在17-19度，空曠地區仍有機會降到15-17度之間。 週日(21日)北支西風槽逐漸掠過台灣附近向東移動，底層大陸高壓帶來的東北季風逐漸增強，整體水氣已經較為減少，但是在迎風面的桃園、大台北、東半部及恆春半島一帶仍將持續有短暫陣雨機會，新竹以南地區則可望恢復多雲或有陽光的天氣。受到東北季風逐漸增強的影響，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫大概維持在21-23度之間，花東地區高溫22-25度，中南部地區因為天氣好轉，高溫反而會上升回到25-28度，夜晚到下週一清晨中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區低溫14-16度，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度，中南部的日夜溫差又會變得比較明顯。 下週一(22日)持續受東北季風影響，空氣逐漸轉乾，迎風面的北部、東半部降雨減少，雲量偏多但可能只剩下局部零星的降雨，中南部為多雲到晴。北台灣白天溫度仍然較涼，其他地方日夜溫差變化較大。下週二(23日)東北季風就會減弱，迎風面地區天氣更為好轉，陽光露臉，溫度也將回升上來。 下週後半週目前預報仍有較活躍冷空氣南下的情況，有可能讓溫度進一步降低，並且延續到接近年底左右的時間，不過預報變化仍大且時間較久遠，還需要持續再觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 17 小時前 ・ 1