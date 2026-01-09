冷空氣接力「北部寒意最明顯」 空曠區入夜低溫再探7度

目前這波冷氣團已在9日白天起減弱，氣象專家吳聖宇指出，雖然台北氣象站低溫降到9.1度，但仍未歸類為寒流。下波大陸冷氣團10日午後起南下，由於強度整體偏弱，可能僅北台灣有較明顯涼意。

吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在8日白天起，隨著台灣海峽上乾冷晴空的區域往陸地擴展，西半部的雲層逐漸減少，加上陸地上的風力因大陸地面高壓中心靠近而減小，因此造成北部地區入夜後大範圍且明顯的輻射冷卻，並持續到9日清晨。

其中，指標站的台北站在雲少、風小、偏南風的輻射冷卻條件下，低溫降到9.1度，但因冷空氣在9日白天起減弱，因此台北站低溫雖達寒流標準，仍歸類為輻射冷卻作用造成的低溫，中央氣象署預報時也未改稱寒流。

同時，大陸地面高壓9日白天開始逐漸東移、減弱並消失，整體冷空氣強度出現較趨緩的空檔，不過因為有中層雲系由南往北發展，各地雲量仍偏多，呈多雲天氣。新1波大陸冷氣團也在9日午後南下接力，北部、東北部高溫約17度至18度，中部、花東地區19度至21度，南部為21度至23度。入夜後的空曠地區可能再降到7度至9度左右。

吳聖宇提到，大陸地面高壓預計在12日出海，整體空氣偏乾，風向轉偏東風，台灣附近底層東北風強度減弱，各地白天將有些許回暖，北部、東北部高溫來到18度至20度，中部、花東地區20度至23度，南部為23度至25度。

吳聖宇也說，預報顯示下週有小股冷空氣南下機會，強度整體較弱，推估屆時只有北台灣的感受會較明顯，這段時間的寒冷將暫告一段落。

