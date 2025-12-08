冷空氣接連報到！專家：這天「斷崖式降溫」直逼10度

生活中心／李明融報導

本週全台急凍接連迎接2波冷空氣，今天（8日）東北季風轉強，北部、東部地區紛紛降短暫陣雨，對此，氣象專家吳聖宇的預測指出，今晚至明天（9日）清晨，氣溫將進一步下降，但下一波冷空氣強度更強，恐直逼「大陸冷氣團」等級，中北部及東北部空曠地區低溫下探10至13度，提醒民眾做好保暖準備。

氣象專家提醒，本週末將迎接入冬最強冷氣團。（圖／翻攝自臉書天氣職人-吳聖宇）氣象專家吳聖宇表示，明天（9日）北部東半部有短暫陣雨機會，宜蘭可能有較多累積雨量，其他地方天氣穩定，北台灣白天高溫降至21-23度，花東地區高溫23-26度，中南部高溫則仍可達26-28度，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫15-17度，要留意局部輻射冷卻低溫發生的機會，中南部日夜溫差變化較大。週三（10日）開始東北季風會稍微減弱，各地高溫在24-28度間，南部可能來到29度或以上，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區要持續注意輻射冷卻低溫發生的機會，可能降到15度上下。

第二波冷空氣從週六（13日）至下週一（15日）報到，低溫恐將下探10度。（圖／翻攝自氣象署）

要特別注意的地方是，第二波冷空氣從週六（13日）至下週一（15日）將迎一波更強的冷空氣，而這一波冷空氣較明顯，可能有機會達到入冬第一波大陸冷氣團等級，週六北部、東半部有降雨機會，其他地方天氣仍較穩定，週日至下週一轉乾冷，各地晴到多雲。吳聖宇提醒週日溫度明顯轉冷，北台灣白天溫度可能不到20度，週日晚間至下週一清晨，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10-13度間，直到週一白天溫度才稍微回升，真正要明顯回暖則要等到下週二（16日）。

