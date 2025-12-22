冷空氣明南下「全台低溫僅15度」 山區12/24、26可望追雪

新1波冷空氣將於23日南下，強度上看冷氣團等級，中央氣象署預估3500公尺以上高山以及後半週的3000公尺以上高山有望降雪，且全台將有感降溫，迎風面地區雨勢較大。

東北季風持續影響，全台22日溫度仍偏低，北部、花東降雨機會較高。（圖／中央氣象署提供）

氣象署預報科長林秉煜表示，22日仍受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區和花東有零星降雨，且雲量偏多，東北季風23日轉弱，僅東半部偶有零星降雨。到了24日至26日因南邊水氣較多，中南部也出現零星降雨，且迎風面地區局部雨勢較大，預計26日至27日減緩，但山區仍要注意零星雨勢。

耶誕節前後東北季風增強，迎風面地區和中南部有雨。（圖／中央氣象署提供）

林秉煜提醒，在24日至25日耶誕節期間，3500公尺以上高山有機會下雪，3000公尺以上高山在26日至27日也有下雪機會，此間往山區民眾務必多加留意。

25日耶誕節全台有感降溫，預估這波冷空氣強度接近冷氣團等級。（圖／中央氣象署提供）

溫度方面，23日有望回暖到24度至26度，且日夜溫差大，24日逢東北季風南下，北台灣轉涼，25日耶誕節至26日全台降溫有感，冷空氣強度接近冷氣團等級，低溫跌到15度至18度。

