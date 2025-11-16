冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大

生活中心／倪譽瑋報導

氣象署預計明日迎來「近期最有感受的冷空氣」，氣溫直直下滑，空曠地區小心輻射冷卻、溫差劇烈。（圖／氣象署）

準備迎變天！今（16）日中央氣象署預報，明（17）日有一波冷空氣到來，雖然尚未達冷氣團或寒流等級，但降溫已是相當有感，如北部低溫可能直接跌4度，馬祖更恐剩下14度；同時迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區要留意較長時間降雨，可能連濕3天。週三（19日）雨勢趨緩但低溫仍在，週四、週五（20、21日）氣溫有望略微回升，明顯回暖可能得到週末（22、23日）。

明冷空氣到來 北部驟降至16度、雨勢多

臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」發文指出，明日起東北季風帶來的冷空氣，北部、宜蘭，白天率先感受明顯冷意，低溫可能從20度掉到16度。加上東北季風有水氣，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，並有局部大雨發生的機率；桃竹苗、花蓮也有局部雨勢；台東、恆春半島、中南部山區有零星雨，其他則是多雲有望見陽光。

氣象署表示，週二（18日）起中部、南部、花蓮、台東也會感受到降溫，中部低溫約從20度掉到18度、南部與花東約從22度掉到19度、澎湖約從21度掉到19度、金門約從19掉到16度、馬祖約從17度掉到14度。到了週三「各地感受涼冷」北部、宜蘭、中部低溫恐剩16度，南部、花蓮剩18度，台東約20度；雨則是剩迎風面的北部、宜花、台東、恆春半島。

全台陸續轉涼 週末氣溫有望顯著回升

週四、週五東北季風仍在，但是冷空氣相對週二、週三弱，氣象署分析，各地氣溫有望略微回升，但北部、宜花仍涼，其他地區早晚也偏涼「注意日夜溫差大」。在降雨方面，北部雨區再減少，剩大台北山區、基隆北海岸；東半部地區仍有局部雨；其他地區天氣多雲到晴。

氣象署預計，週末冷空氣就會開始減弱，北部、宜蘭、南部低溫約18到21度，中部17到18度，花東、澎湖20到22度、金門16到18度、馬祖15到16度。降雨型態則是變化不大，大台北山區、基隆北海岸、東半部地區仍有局部雨。

