冷空氣明殺到！「3地防大雨」北部低溫探15度 1圖看懂雨區變化
今天（16日）各地大多為多雲到晴，迎風面水氣愈晚會愈多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北平地、花東地區及恆春半島也有零星降雨。氣象署表示，明天（17日）開始東北季風增強，冷空氣南下，北部、宜蘭低溫下探15度，水氣增加，尤其基隆北海岸、大臺北山區有較大雨勢發生機率。
氣象署指出，明天東北季風增強，冷空氣南下，週一、週二（18日）北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲，不過山區亦有零星短暫雨；週三（19日）水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，臺東及恆春半島亦有零星降雨機率。
氣溫方面，明天北部及宜蘭低溫19～20度，中南部、花東及澎湖21～23度，金門19度，馬祖17度；週二至週三中部以北及宜蘭15～16度，南部、花東及澎湖18～20度，金門16度，馬祖14度。
氣象署說明，週四、週五（20日、21日）東北季風影響，北部及宜花15～19度，中南部及臺東17～20度，澎湖19～21度，金門15～16度，馬祖14～15度。週六（22日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
