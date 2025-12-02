冷空氣最強時段「低溫僅11度」！最快這時回溫 下週東北季風又增強

生活中心／黃依婷報導

明日起受東北季風影響，各地氣溫皆下降。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

明（3）日起受東北季風影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適，晚間至週四清晨則為冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11到13度。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週四、週五水氣減少不過大台北及東半部雲量仍偏多，大致為多雲時陰天氣，迎風面北海岸至宜花地區局部仍有短暫陣雨，新竹以南維持晴到多雲穩定天氣；氣溫方面，週四白天各地偏涼到冷，南部氣溫仍舒適，由北至南高溫為19至25度，週五氣溫稍回升，由北至南高溫為20至26度。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，週末隨大陸高壓逐漸減弱出海，漸轉偏東風環境，水氣再減少，迎風面基隆以南維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區漸轉多雲時晴天氣，其餘地區維持晴到多雲；氣溫方面，北部有陽光露臉，回升較有感，中南部感受稍暖熱，由北至南高溫為23至28度。

「天氣風險 WeatherRisk」提醒，下週一另一波東北季風將增強南下，上半天可維持假日的天氣型態，下半天起東北季風抵達，起中層有槽線通過，水氣、雲量增多，中北部及東半部轉多雲時陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴到多雲天氣，各地氣溫在傍晚起會逐步下滑。

